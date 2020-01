스마트폰 충전, 100% 녹색불 켜져도 완충전 아니다?[과학을읽다]

2018년 영국의 케임브리지 사전은 올해의 단어로 '스마트폰을 가지고 있지 않으면 불안해 하는 현상'을 의미하는 '노모포비아(Nomophobia)'를 선정하기도 했습니다. 노모포비아는 'No mobile phone phobia'의 줄임말입니다. 질병에 비유하자면 '스마트폰 공황장애' 정도라고 할 수 있지 않을까요?

