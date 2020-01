'기생충' 아카데미서 한국영화 새 역사 쓴다

한편 이승준 감독의 다큐멘터리 ‘부재의 기억(In The Absence)’은 단편다큐멘터리 부문 후보에 올랐다. 세월호 참사 당시 현장 영상과 통화 기록을 열거해 국가의 부재에 질문을 던지는 작품이다. 수상을 놓고 ‘러닝 투 스케이트보드 인 어 워 존’, ‘라이프 오버테이크 미’, ‘세인트 루이스 슈퍼맨’ 등 네 작품과 경쟁한다. 시상식은 다음 달 9일 미국 로스앤젤레스 할리우드 돌비극장(옛 코닥극장)에서 한다.

기생충은 미술상과 편집상 후보로도 지명됐다. 이하준 미술감독은 아이리시맨의 밥 쇼, 조조 래빗의 라 빈센트, 1917의 데니스 가스너, 원스 어폰 어 타임 인 헐리우드의 바바라 링과 수상을 두고 경쟁한다. 양진모 편집감독은 포드 vs 페라리의 마이클 맥쿠스커, 아이리시맨의 델마 슈마커, 조조 래빗의 톰 이글스, 조커의 제프 그로스와 경합한다.

아카데미 시상식은 세계 영화산업의 중심인 미국에서 가장 권위 있는 영화 행사다. 그만큼 전 세계 영화인이 선망한다. 기생충은 오스카에서 트로피를 받으면 칸영화제 황금종려상에 이어 유럽과 북미 최고 권위의 영화상을 모두 휩쓰는 금자탑을 쌓게 된다. 칸영화제 황금종려상과 아카데미 작품상을 동시에 거머쥔 작품은 역사상 ‘마티(1955)’ 한 작품뿐이다. 기생충은 작품상을 놓고 ‘포드 vs 페라리’, ‘아이리시맨’, ‘조조 래빗’, ‘조커’, ‘작은 아씨들’, ‘결혼이야기’, ‘1917’, ‘원스 어폰 어 타임 인 헐리우드’와 경합한다.