작년 1억잔 팔린 CU 즉석커피, 겨울도 승승장구

한편, CU는 즉석원두커피의 판매량이 증가함에 따라 지난해 GET 커피에 사용되는 원두를 열대우림동맹(RFA) 인증을 받은 친환경 원두로 변경했으며 일회용 컵 대신 개인 텀블러를 사용하는 고객에게는 100원 할인 혜택을 주고 있다.

GET 커피는 본격적인 겨울로 접어든 12월부터 1월 중순 현재까지 CU에서 판매하는 전체 상품(담배 제외) 중 편의점 인기 상품인 소주, 맥주, 바나나우유 등을 제치고 꾸준히 매출 1위를 기록하고 있다. 최근 3년간 연도별 전년 대비 매출신장률은 2017년 33.7%, 2018년 42.9%, 2019년 40.1%로 가파른 성장세를 보였고 지난해 처음으로 연간 판매량 1억 잔을 돌파했다.

겨울철 따뜻한 음료를 찾는 고객들이 온장고 음료 대신 1000원대의 합리적인 가격에 신선한 원두를 바로 내려 마실 수 있는 즉석원두커피를 더 많이 찾고 있는 것으로 풀이된다. 여기에 최근 따뜻한 겨울 날씨와 ‘얼죽아(얼어 죽어도 아이스)’ 트렌드에 힘입어 아이스 커피도 힘을 보탰다. 실제 전체 GET 커피 매출 중 아이스 커피 비중은 15%에 달한다.

13일 CU에 따르면, 지난 12월부터 1월 중순까지 즉석원두커피 GET 커피는 전년 대비 34.5% 매출 신장률을 기록했다. 같은 기간 두유 2.2%, 꿀물 5.3%, 차음료 6.0%, 한방음료 8.5% 등 대표 온장고 음료 신장률은 한 자릿수에 그쳤다.