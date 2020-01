이번 세미나는 초보자가 알아야 할 미국주식 기초분석법, 처음 매수할 유망 성장주 소개, 매월 배당금이 들어오는 유망 배당주 소개, 그리고 유망 ETF 소개가 진행 될 예정이다. 강의는 열린사이버대학의 이항영 교수와 US STOCK의 장우석 본부장이 진행한다. 장소는 키움파이낸스빌딩 2층이다.

