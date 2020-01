"반도체 터널 통과…5G 특수 기대" 삼성전자 실적 급속 개선전망(종합)

D램 가격은 최근 아마존과 애플, 구글 등 글로벌 주요 IT 고객사들이 데이터센터 증설 움직임을 보이면서 서버 D램 수요가 늘어난 데다 5G 스마트폰 출시 본격화로 모바일 D램 수요까지 늘면서 현물가격이 오르는 등 반등 기미를 보이고 있다.

