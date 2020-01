[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장이 7일 오후 4시 코엑스 오디토리움에서 ‘2020 경자년 신년인사회’ 를 열었다.

이번 신년회에서는 강남구가 선보인 새로운 스타일 브랜드 'ME ME WE 강남'을 필두로 강남구의 새해 비전과 소망을 선보였다.

박종일 기자





