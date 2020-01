(2보)'기생충' 韓영화 최초 골든글로브 외국어영화상

기생충은 일찍이 유력한 외국어영화상 후보로 점쳐졌다. 지난해 칸국제영화제에서 황금종려상을 수상한 이래 영화제와 시상식 예순 곳에 참여했으며 서른여덟 곳에서 수상의 영예를 안았다. LA비평가협회(작품상·감독상·남우조연상), 시카고 비평가협회(작품상·감독상·각본상·외국어영화상) 등이다. 지난 4일에도 전미비평가협회(National Society of Film Critics) 연례 시상식에서 최고 영예인 작품상(Best Picture)을 거머쥐었다.

