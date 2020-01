중기부, 국립공고 학생 2명에 '2020 CES' 참관 지원

이번 박람회는 7일부터 10일까지 미국 라스베이거스에서 열린다. IT 기술 관련 스타트업 및 글로벌 대기업이 대거 참여한다. 이번에 참관 기회를 얻은 국립공고 학생 2명은 '2018 국제로봇올림피아드 세계대회' 수상자들 중 학교에서 추천해 선발했다.

