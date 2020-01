"유시민 팩트 틀렸나" 조국 대리시험·국보법 파동 발언 논란

◆ 유시민 "오픈북 어떤 자료나 참고할 수 있어" vs 미국 조지워싱턴대 "승인받지 않은 자료 부정행위"

◆ 유시민 "국보법 폐지…한나라당이 국회 점거해 실패" vs 이부영 "완전히 거짓…여야 협상 순항"