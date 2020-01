안랩 "타깃형 랜섬웨어 공격 본격화…클라우드 보안 위협"

기술이 점점 발달하고 정보도 대부분 IT인프라 위에서 오고감에 따라 올해는 IT 인프라 영역에서 가능한 모든 정보로 공격 범위가 더욱 확대될 것으로 예측됐다. 따라서 전통적 형태의 정보수집 및 탈취 공격은 올해도 보안 위협의 큰 축을 차지할 것으로 예상됐다.

