최태원의 '사회적가치기부(SVD)' 가상화폐 프로젝트

SVD는 SK그룹이 새롭게 도입한 블록체인 기반의 사회적가치포인트(SVPㆍSocial Value Point) 제도와 결합하면 더욱 강력해진다. SK그룹은 6개월 전부터 계단 이용하기, 일회용품 안 쓰기, 잔반 남기지 않기, 재능기부 등 사회적 가치를 창출한 임직원에게 SVP를 적립하고 있다.

[아시아경제 박소연 기자] SK그룹이 암호화폐 리플 기술을 기반으로 한 사회적가치기부(SVDㆍSocial Value Donation)코인을 개발했다. SK그룹은 이를 최태원 회장이 강조하고 있는 사회적 가치 실현을 위한 암호화폐로 내세워 기부금이나 사회적 공동체 간 거래에 적극 활용할 계획이다.