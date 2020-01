싸이벡스 팝업스토어, 솔루션 제트픽스 플러스 주니어카시트와 패션컬렉션 유모차 출시

이번 팝업스토어에서 선보이는 싸이벡스 패션컬렉션은 KOI(코이), Birds of Paradise(파라다이스)와 세계적인 디자이너 ANNA K(안나 케이)와 콜라보레이션한 라인업이다. 싸이벡스의 럭셔리 디럭스유모차 ‘프리암’과 양대면 폴딩이 가능한 절충형유모차 ‘미오스’의 실용성과 컬렉션별 컨셉과 디자인 포인트를 조화롭게 콜라보레이션한 라인업들이다.

