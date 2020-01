[2020 재테크기상도]올해 코스피 상고하저…美 대선·무역협상 등 변수

IT 업황 개선은 소재ㆍ부품ㆍ장비(소부장)에도 긍정적이다. 최 센터장은 "소부장의 경우 글로벌 보호주의 하에서 정부의 지원이 계속될 것으로 예상된다"면서 "일본의 수출 규제도 있지만 정부는 산업구조의 변경에서 소부장의 경쟁력 강화를 중요한 포인트로 생각하는 모습인데다 올해 반도체 등 IT 업황이 돌아서면 해당 부문에 대한 투자도 더 늘어날 수 있을 것"이라고 강조했다.

[아시아경제 송화정 기자]증권사들은 내년 코스피가 1830~2500선에서 움직일 것으로 전망했다. 국내와 미국의 선거가 올해 증시에 리스크 또는 기회로 작용할 것으로 전망했으며 미ㆍ중 무역분쟁 역시 지속적으로 국내 증시에 영향을 미칠 것으로 내다봤다. 특히 반도체를 비롯한 IT 업종이 유망할 것으로 예상했다.