삼성전자, 국내 스타트업 세계 시장 진출 돕는다

삼성전자는 'C랩 아웃사이드'에 선발된 스타트업을 대상으로 사업 협력 방안 모색부터 사업 지원금, 투자유치, CES·MWC·IFA와 같은 세계적인 IT 전시회 참가 기회 제공 등 전폭적인 지원을 하고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.