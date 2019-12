공인회계사회, 회계인재 육성 '융합 회계아카데미' 설명회

입학생 선발은 내년 1월까지 마무리할 계획이다. 이공계 및 IT 관련학과를 전공하고 있는 평균 B학점 이상의 4년제 대학 2학년 이상 재·휴학생, 졸업생이라면 누구나 지원이 가능하다.

이 프로그램은 이공계 및 IT 관련 전공 학생을 모집해 내년 3월 1일부터 1년간 회계 및 IT 감사 등 교육을 진행하고 대형 회계법인의 단기 현장인턴 기회를 제공한다.

융합 회계아카데미(AIES)는 4차 산업혁명 등 기술 및 IT 고도화에 맞춰 이·공학적 기반 위에 회계 및 IT 감사 능력을 갖춘 전문가를 배출하기 위해 지난 9월부터 공인회계사회가 준비한 교육 프로그램이다.