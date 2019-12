욕먹고 뺨 맞고…버스 기사, 오늘도 참고 달린다

갑작스러운 폭행에 놀란 D 씨는 C 씨의 얼굴을 쳐다봤고 "또 당신이냐"고 말한 뒤 경찰에 휴대전화로 신고했다. C 씨는 D 씨가 경찰에 신고하자 버스 창문을 열고 도주했다가 출동한 경찰에 붙잡혔다.

C 씨는 9일 오후 3시께 광주 동구의 한 정류장에서 버스에 탑승한 뒤 "빨리 출발하지 않는다"며 운전기사 D 씨(45)의 얼굴을 주먹으로 한 차례 때린 혐의를 받고 있다. C 씨는 버스 요금도 내지 않았다.

버스기사를 상대로 갖은 행패를 부리는 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 15일 광주 동부경찰서는 운행하던 시내버스 운전기사를 때린 혐의(운행 중인 자동차 운전자에 대한 폭행)로 C 씨(36)를 구속했다.