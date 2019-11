삼성전자, 비스포크 디자인 공모전 수상작 발표

최우수상은 일월오봉도를 현대적으로 재해석한 김인화씨의 '이터니티(Eternity)'가, 우수상은 주어진 환경에 안주하다가 멸종된 도도새를 통해 현대인에게 꿈과 자유에 대한 메시지를 전하는 김선우씨의 '도도새와 비스포크(Dodo with BESPOKE)'가 선정됐다.

삼성전자가 13일 삼성디지털프라자 강남본점 5층에 위치한 라이프스타일 쇼룸 #ProjectPRISM에서 '#BESPOKE랑데뷰 파티'를 열고 비스포크 냉장고 디자인 공모전 최종 수상작으로 조경민씨의 '플로팅 링스(Floating Rings)'(가운데)를 대상, 김인화씨의 '이터니티(Eternity)'를 최우수상(좌측), 김선우씨의 '도도새와 비스포크(Dodo with BESPOKE)'를 우수상(우측)으로 선정했다.