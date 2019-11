"날 무시했다" 유흥주점 종업원 살해한 50대 남성 징역 20년

앞서 A 씨는 지난6월18일 오후 8시45분께 경기 수원시 세류동의 한 라이브카페에서 여성 종업원 B 씨를 흉기로 살해하고 업주 C 씨를 살해하려다 미수에 그친 혐의를 받는다.

재판부는 "당시 A 씨가 술에 상당히 취한 것으로는 인정되나 범행 직전에 흉기를 구입하고 주점 출입문도 잠그고 폐쇄회로(CC)TV 영상 전원도 차단했다"며 "B 씨를 살해한 후 도망가는 C 씨도 살해하려고 했지만 '살려 달라'는 외침에 택시를 타고 그 현장을 벗어난 것을 보면 당시 심신미약 상태였다는 A 씨의 주장은 받아들일 수 없다"고 설명했다.