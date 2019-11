'청년이 주도하는 군축' 유엔1위원회서 韓 제안 결의안 첫 채택

[아시아경제 백종민 선임기자] 한국 정부가 단독 상정한 결의안 '청년과 군축ㆍ비확산'(Youth, Disarmament and Non-proliferation)이 6일(현지시간) 제74차 유엔총회 1위원회에서 채택됐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.