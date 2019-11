이노션, '2019 대한민국광고대상'에서 최다 수상

이와 함께 이노션은 현대자동차팰리세이드 TV광고 '당신만의 영역을 찾아서' 편과 하이트진로 '진로 이즈 백' 편으로 각각 금상을 수상했다. SK하이닉스 '지역상생' 편, KCC건설 '엄마의 빈 방' 편, 현대차 '반려견 헌혈카'편 등으로 은상을, 현대차그룹 '조용한택시' 편, 현대 차 '싼타페허그벨트' 편, SK하이닉스 'We Do Technology' 편 등의 캠페인으로 동상을 받았다고 이노션은 덧붙였다.

