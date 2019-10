"미국인 54% 'IS수괴 처단' 신뢰…트럼프 대외 정책은 '불신'"

31일(현지시간) 미 워싱턴포스트(WP)와 NBC방송이 공동 실시한 여론조사에 따르면 미군의 지난 20일 IS 수괴 아부바크르 알바그다디의 처단에 대해 얼마나 신뢰하냐는 질문에 54%(많이 22%·조금 32%)가 믿는다고 답했다. 그러나 신뢰하지 않는다는 답변도 39%(전혀 21%ㆍ조금 18%)나 됐다. 이는 오바마 전 대통령이 2011년 오사마 빈 라덴을 사살했을 때 신뢰한다는 답변(76%)보다 훨씬 적은 수치다.

