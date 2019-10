LG전자, 퀄컴과 車인포테인먼트 플랫폼 'webOS Auto' 개발

퀄컴은 최신 시스템온칩(SoC)이 적용된 '스냅드래곤 오토모티브 개발 플랫폼(ADP)'을 제공한다. LG전자는 이를 기반으로 퀄컴의 최신 5G 네트워크 솔루션 및 서비스 등을 webOS Auto 플랫폼에 적용한다. LG전자는 내년 1월 열리는 세계 최대 IT 전시회인 CES 2020에서 공동으로 개발한 webOS Auto 플랫폼을 선보일 계획이다.

