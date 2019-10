과기정통부, 5G 실감콘텐츠 해외수출 전폭 지원

30일 과기정통부는 5G 실감콘텐츠의 해외진출과 공동제작을 지원하기 위해 ‘Smart-X based on 5G’ 행사를 30일부터 31일까지 양일간 일산 킨텍스에서 개최한다고 밝혔다. 대한무역진흥공사(KOTRA) 주관으로 열리는 이번 행사에서 과기정통부는 ‘5G 콘텐츠 플래그십’ 프로젝트와 연계해, 국내기업이 선도 개발한 고품질 5G 실감콘텐츠의 해외시장 진출을 전격 지원한다.

