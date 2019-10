[굿모닝 증시]英브렉시트 합의안 승인 보류…"노딜 가능성은 낮아"

◆이경민 대신증권 연구원= 10월 글로벌 외환시장은 노 딜 브렉시트 우려감 완화에 긍정적인 반응을 보여왔다. 10월 한 달 동안 파운드화는 5.7% 폭등했고, 유로화도 2.5% 강세를 보였다. 달러화는 2.1% 약세를 기록했다. 영국-EU 합의가 달러 약세에 영향을 주며 글로벌 Risk-On 시그널 연장·강화에 상당한 힘을 실어주었다고 해석이 가능하다. 이번 영국의회 결정, 노 딜 브렉시트 우려감 확대는 외환시장의 되돌림을 야기할 것이다. 단기적인 달러 강세압력 확대는 리스크 온(Risk On) 시그널 약화, 위험자산 선호심리 후퇴로 이어질 것이다. 1180원선까지 내려앉은 원·달러 환율의 반등시도는 밸류에이션 부담이 큰 코스피에 단기 하방압력을 자극하는 변수이다.

