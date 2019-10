"동영상을 통한 소통."

이탈리아 클래식 라이프스타일 브랜드 피디오 클래식(PdO CLASSIC)이 유튜브 채널 'PDO PRODUCTION'을 오픈했다. 직접적 고객 커뮤니케이션 강화를 위해 방편이다. 기존에 운영 중인 인스타그램 등 SNS 채널 중심의 서비스에 다양한 동영상을 새롭게 추가했다. 소비자들의 참여를 바탕으로 한 컨텐츠로 운영된다. 스타일링 중심의 'My PdO CLASSIC', 골프레슨 컨텐츠 'My PdO LESSON', 전시를 선보이는 'My PdO GALLERY' 등이다.





