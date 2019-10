한화시스템, 증권신고서 제출…11월 코스피 상장 계획

한화시스템은 한화그룹 계열사 편입 이래 방산전자 선두 기업으로서 시장 지위를 강화하는 한편, 종합 방산 사업 포트폴리오 확대에 주력했다. 또 IT 사업과 새로운 시너지를 창출해 나가고 있다. 지난해 연결재무제표 기준 매출액 1조1289억원으로 전년 동기 대비 31.5% 상승한 실적을 올렸다. 영업이익과 당기순이익도 각각 44.9%, 193.1% 오른 448억원, 412억원을 기록했다. 올해 상반기에는 6546억원의 매출액을 거두는 동안 영업이익 351억원, 당기순이익 364억원을 달성했다.

2000년 설립돼 국내 방위 산업을 선도해 온 한화시스템은 2015년 한화 그룹에 편입됐다. 이듬해 지금의 사명으로 변경한 후 지난해 그룹의 시스템통합(SI) 계열사 한화S&C와 합병을 거쳐 현재의 모습을 갖추게 됐다. 양사 합병은 BAE시스템스(BAE Systems), 레이시온(Raytheon) 등 글로벌 방산 기업들이 AI, 빅데이터 등 4차 산업혁명 기술의 국방 접목을 위해 IT 업체 인수 합병으로 시스템 통합 역량을 확보해 나가는 것과 맥을 같이 한다.