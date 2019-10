美10대 소녀들과 멀어진 포에버21…국내 대학생들도 외면

5일 외신과 관련 업계에 따르면 포에버21은 최근 자사 온라인 사이트 '고객에게 보내는 편지(Letter To Our Customers)'를 통해 이 같은 소식을 전했다. 포에버21에 다르면 회사는 미국 델라웨어주 연방 파산법원에 파산법 11조(챕터 11조)에 따라 신청서를 제출한 상태다. 즉각 청산이 아닌 파산법원의 감독을 받으며 회생을 시도할 수 있도록 하는 제도다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.