성북구 주민 IT경진대회 수상 이유 있었네?

'국민행복 IT 경진대회'는 과학기술정보통신부가 주최하고 한국정보화진흥원과 전국 17개 시도가 주관하는 국내 최대 규모의 ICT 활용경진대회다. 장애인, 고령층(1부문 : 75세 이상, 2부문 : 65~75세), 장년층(55~64세), 결혼이민자 4개 부분에서 인터넷활용, 문서작성 등 정보 활용 능력을 겨루는 대회다.

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로) 오윤영 씨(60)가 '2019 국민행복 IT 경진대회'에서 은상을 수상하는 쾌거를 올렸다.

