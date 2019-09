'클럽 미성년자 출입사건 무마' 경찰 등 3명 파면…버닝썬 연루 대다수 견책·경고

클럽 '아지트'의 미성년자 출입 사건 무마 명목으로 금품을 받은 서울청 광역수사대 B 경위와 강남경찰서 C 경사에 대해서도 파면 처분이 내려졌다. 이들은 2017년 12월 해당 사건과 관련해 클럽 측으로부터 각각 700만원, 300만원을 받고 사건을 무마해준 혐의로 기소됐다. 법원은 1심에서 각각 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.