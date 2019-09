외식업계, 다양한 구성과 인기 메뉴 신버전 등 가을 신메뉴 내놔

NEW 블랙라벨 폴인치즈버거는 매 가을 시즌 고객의 출시 요청에 부응하고자 3년 연속 새롭게 업그레이드해 선보이고 있는 메뉴로, 부드러운 통다리살에 크림치즈, 고다치즈 그리고 블루치즈 등 다양한 치즈 소스가 완벽하게 어우러져 깊고 진한 풍미를 자랑하는 제품이다.

글로벌 치킨 전문 브랜드 'KFC'에서도 가을을 맞아 블랙라벨 라인의 새로운 메뉴 NEW 블랙라벨 폴인치즈버거를 출시했다.