조명래 "온실가스 감축하려면 배출권거래제 전 산업 적용해야"

[이미지출처=연합뉴스]

[아시아경제 장세희 기자] 조명래 환경부 장관은 27일 "탄소배출권 거래제가 전 산업에 적용된다면 훨씬 더 많은 온실가스 감축이 가능할 것"이라고 말했다. 탄소배출권 거래제는 기업들이 오염물질 배출량을 상품처럼 사고팔 수 있도록 한 제도다.

조 장관은 이날 서울 프레스센터에서 UN 기후행동 정상회의 결과를 보고한 후 취재진과의 질의응답에서 이같이 밝혔다.

조 장관은 "핵심은 산업이다. 여러가지 감축 방법이 있지만 굉장히 유효한 수단이 배출권거래제"라면서 "중국도 일부 지역에 도입할 방침이라고 들었다. 중국이 전국적으로 배출권거래제를 도입하면 국경을 넘어서는 연대를 할 수 있고 미세먼지 줄이는 데에도 도움될 것"이라고 밝혔다.

다만 조 장관은 "온실가스 감축은 환경부만의 정책이 아니다"며 "범부처적인 정책적 하모니가 뒷받침돼야 하는데 사실 새로운 정책조합을 만드는 것이 쉽지 않다"고 토로했다.

정부는 이번 기후행동 정상회의를 계기로 개발도상국 기후변화 대응을 강화하기 위한 녹색기후기금(GCF) 공여금을 기존 1억달러에서 2억달러로 상향키로 했다. 내년 6월에는 서울에서 제2차 P4G 정상회의를 개최할 예정이다.

'녹색성장과 글로벌 목표 2030을 위한 연대'를 의미하는 P4G(Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030)는 덴마크 주도의 민관 연대체로, 기후변화 대응과 지속가능발전 목표 달성을 위한 민관협력 사업을 지원하는 역할을 한다.

참여국은 한국, 덴마크, 네덜란드, 베트남, 멕시코, 칠레, 에티오피아, 케냐, 콜롬비아, 방글라데시, 인도네시아, 남아프리카 공화국 등 대륙별 중견국 12개국이다. 제1차 P4G 정상회의는 지난해 10월 덴마크 코펜하겐에서 열렸다.

P4G는 기업과 시민사회 등이 참여하는 민관 파트너십을 통해 녹색성장, 지속가능발전, 파리협정과 같은 지구적 목표 달성 가속화 등을 이루는 것을 목표로 한다. 논의 주제는 크게 ▲ 물 ▲ 식량·농업 ▲ 에너지 ▲ 도시 ▲ 순환 경제 등 5가지다.

그는 "P4G 준비회의에서 문재인 대통령과 덴마크 수상이 양자회담을 했고, 그 때 문 대통령이 덴마크의 저탄소화에 동참하겠다고 말했다"면서 "앞으로 2~3년 안에 논의를 본격적으로 돼야 된다고 생각한다"고 말했다.

한편 조 장관은 4대강 보 처리 문제와 관련해선 "정부가 앞서 밝힌 4대강 자연성 복원에 대한 입장은 변함없다"면서 "국민합의와 참여, 절차적 정당성을 종합적으로 검토해 내용을 갖추는데 충실하고 있다"고 말했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr





<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>