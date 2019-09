KB금융, 유엔 '책임은행원칙' '기후공동협약' 가입

[아시아경제 박철응 기자] KB금융그룹은 22일(현지 시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 '유엔환경계획 금융 이니셔티브(UNEP FI)의 책임은행원칙(The Principles for Responsible Banking)' 서명기관으로 가입했다고 23일 밝혔다. 한국 금융기관 중 유일하게 'UNEP FI 기후공동협약(Collective Commitment to Climate Action)'에도 참여할 예정이라고 한다.

