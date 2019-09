[IFA2019] "안경을 쓰니 음악이 들렸다"

중국 1위 드론전문업체 DJI는 프로그래밍(코딩) 교육용 로봇 '로보마스터S1'을 전시했다. 이용자가 직접 조립하고 프로그래밍해 사용하는 'DIY(Do It Yourself)’ 로봇이라는 점이 가장 큰 특징이다. 중국에서 DIY 코딩교육 로봇시장은 치열한 경쟁이 벌어지고 있으며, 로보마스터는 올 하반기 한국서도 출시될 예정이다. 어떻게 설계하느냐에 따라 자동주행(Automatic Driving)을 비롯한 다양한 작업을 수행할 수 있다. 직접 코딩을 해야 작동하기 때문에 교육 효과도 뛰어나다는 평가를 받는다.

