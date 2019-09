'맏형' 넥슨 빠진 지스타2019, 메인스폰서는 '슈퍼셀'

지스타조직위원회는 4일 오전 서울 삼성동 코엑스에서 '지스타 2019' 기자간담회를 개최했다. '새로운 세상을 경험하라'는 의미를 담은 '익스피리언스 더 뉴(Experience the New)'라는 공식 슬로건 아래 부산 벡스코에서 진행되는 지스타의 메인 스폰서(다이아몬드 스폰서)는 슈퍼셀이 선정됐다. 브롤스타즈, 클래시오브클랜 등 흥행작을 가진 핀란드 게임사다. 지난해 포트나이트 개발사 '에픽게임즈'가 최초로 메인 스폰서를 맡은 이후 2년 연속 해외 게임사가 선정된 것이다. 이어 플래티넘 스폰서는 크래프톤이, 골드 스폰서는 구글플레이로 결정됐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.