바이올리니스트 양고운 리사이틀 '모차르트·프로코피예프 등 연주'

[아시아경제 박병희 기자] 바이올리니스트 양고운이 내달 5일 오후 8시 예술의전당 IBK챔버홀에서 리사이틀 '투워드 더 러브 오브 바이올린(Toward the Love of Violin)'을 한다.

