‘천하무적’ 신인돌의 데뷔…엔쿠스(N.CUS) “롤모델은 세븐틴”

세 번째 수록곡 ‘걸음아(Take Me To Her)’에 대해 서석진은 “펑키한 리듬과 레트로한 사운드가 돋보이는 곡으로, 자신의 두 발에게 어서 그녀에게 가자고 재촉하는 판타지적 요소와 유머러스한 느낌이 담긴 곡이다”라고 말했다.

두 번째 곡 ‘Come With Me’에 대해 IF는 “몽환적인 기타 리프와 다소 우울한 색채감의 신스가 조화롭게 어울려 있는 곡으로 젊은 남녀의 사랑 이야기가 담긴 곡이다”라고 말했다.

또 팀명인 엔쿠스의 의미에 대해 성섭은 “엔쿠스(N.CUS)는 ‘No. Copetitors Under the Sky’의 약자로, ‘하늘 아래 우리의 적수가 없다’라는 포부를 담고 있다. 천하무적이란 뜻이다”라고 답했다.

엔쿠스는 이날 타이틀곡 ‘SUPER LUV’의 무대와 ‘Come With Me’ 무대를 선보였다. 다인원 그룹답게 엔쿠스는 역동적이면서 화려한 안무, 파워풀한 칼군무로 이목을 집중시켰다.

MC딩동의 사회로 진행된 이날 쇼케이스에서 엔쿠스(환, 명, 서석진, 성섭, 이오스, 호진, 은택, 순, IF, 유안, 승용, 현민)는 사뭇 긴장된 표정으로 무대에 올랐다.