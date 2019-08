방통위 "페이스북 승소 판결, 망 이용대가와 관계 없다"

다만 방통위는 이번 파결이 망 이용대가 협상으로 까지 확대해석하는 것은 경계했다. 방통위는 "이번 소송은 접속경로 변경에 따른 이용자 이익 침해 여부를 다툰 것으로, 글로벌 IT 업체의 망 이용 대가에 관한 것은 아니다"고 밝혔다. 이같은 발언은 본 판결이 통신사와 콘텐츠 제공사 간의 망 이용대가 협상에 불리한 카드로 활용되어선 안된다는 점을 짚은 것으로 풀이된다.

