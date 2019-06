보수적인 건설·해운·에너지업계에도 'IT 바람'

삼천리는 사물인터넷 전용통신(NB-IoT)을 활용한 스마트 배관망시스템을 운영해 현장 출동 없이도 배관망 상태를 원격 모니터링 할 수 있도록 했다. 도시가스 계량기에도 IT 기술을 접목해 주택·영업·산업용으로 총 4000개의 'AMI'(지능형 검침 인프라)를 보급했다. 통신시설을 갖춰 원격 검침과 실시간 모니터링이 가능한 AMI는 육안 검침보다 정확하다. 삼천리는 검침이 어렵거나 위험한 장소에 설치된 계량기를 우선 대상으로 AMI를 확대해나갈 예정이다.

에너지 기업들도 IT 융합을 통해 업무효율을 높이고 있다. 서울도시가스는 현장용 스마트 안전관리 어플리케이션 'Smart SCG'를 도입해 현장 직원이 사무실을 왔다 갔다 해야하는 번거로움을 덜었다. Smart SCG는 스마트폰 지리정보시스템(GIS) 지도 기반 시설물 검색, 순찰점검 업무처리는 물론 자체 메신저 '세이프톡'을 통해 사무를 볼 수 있는 앱이다. 차단밸브 추적, 스마트 거리측정, 정압실 체크인 기능도 갖췄다.

위축된 해운업계도 IT 기술을 도입해 돌파구를 찾고 있다. 국내 해운업 대표주자인 현대상선은 지난해 전체 IT시스템을 퍼블릭 클라우드 서비스로 전면 교체한다고 선언했다. 이를 위해 한국오라클과 차세대 해운물류시스템 '뉴 가우스 2020' 구축에 나섰다. 뉴 가우스를 통해 선박 직원들은 운항정보와 계약, 예약, 인사 등 모든 정보를 간편하게 관리할 수 있게 된다. 현대상선은 클라우드 전환과 함께 향후 블록체인, 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능(AI) 등 신기술을 적용해 운항 안정성을 높이겠다고 밝혔다.