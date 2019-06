K7 프리미어, 베스트셀링카 그랜저 왕좌 위협할까

또다른 특징은 지난해 기아차 기아차 000270 | 코스피 현재가 42,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 41,550 2019.06.15 08:39장시작전(20분지연) close 가 국내 최초로 선보인 홈투카(Home to Car) 기능에 더해 카투홈(Car to Home)기능도 처음으로 K7 프리미어에 적용했다는 점이다. 운전자는 차 안에서 집 안의 조명, 플러그, 에어컨, 보일러, 가스차단기 등의 홈 사물인터넷(IoT) 기기를 제어할 수 있고, 반대로 집에서 차량의 시동, 공조, 문 잠김, 비상등, 경적 등을 제어하는 것도 가능하다.

[아시아경제 우수연 기자]기아자동차가 3년만에 선보이는 K7 부분변경 모델이 국내시장에 이달말 공식 출시된다. 차세대 엔진을 적용하고 국내 최초로 카투홈(car to home) 기능을 탑재한 K7 프리미어가 동급 세단 그랜저의 국내 베스트셀링카 왕좌를 위협할 수 있을지 관심이 주목된다.