미중 무역갈등에 '새우등' 터질까…한국 경제 '퍼펙트스톰' 위기

하지만 경기 자체가 경색된다는 점이 문제라는 지적도 나온다. 주요 IT 업체들이 설비 투자에 주저하면서 시장 수요가 살아나지 않는다는 것이다. 또 중국의 반격도 무시할 수 없다는 분석도 있다. 반도체 자급화에 더욱 속도를 낼 뿐 아니라 타 업종에 대한 무역 보복도 예상 가능하다. 이미 '사드 배치' 여파에 따라 롯데는 중국 사업을 철수하기까지 했다. 즉, 반도체, 스마트폰 등 우리가 우위에 있는 산업에서는 피해가 적을 수 있지만 다른 산업으로 불똥이 튈 수 있다는 것이다. 현대경제연구원에 따르면 미·중 무역갈등으로 중국 경제성장률이 1%포인트 하락하면 한국 경제성장률은 0.5%포인트 하락할 것으로 분석했다.

특히 업계는 화웨이 발 리스크를 주목하고 있다. 미국이 대놓고 전세계 IT 업체들에게 탈(脫) 화웨이를 요구하는 상황에서 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 업체들은 어느 하나도 선택할 수 없는 기로에 놓였다. 공개적으로 화웨이에 대한 반도체 공급을 중단하라는 메시지가 나올 경우 국내 반도체 업체들의 하반기 영업에는 빨간불이 들어올 수밖에 없다.

15일 반도체 업체 관계자는 "주요 IT 고객사들이 투자를 연기하는 추세"라며 "올 하반기까지 하락세가 이어질 것이라는 전망을 하고 있는 상황"이라고 말했다.