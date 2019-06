신한카드, 중구청과 을지로 문화예술 활성화 업무협약

신한카드는 서울시 중구청과 ‘을지유람 & 을지로 아트위크 with 신한카드’ 추진에 대한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다. 협약식은 전날 중구청에서 서양호 중구청장(오른쪽 세번째), 임영진 신한카드 사장(오른쪽 네번째) 등 관계자들이 참석한 가운데 열렸다. 사진=신한카드 제공

