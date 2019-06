생산설비 확충하는 코스닥 상장사들

서호전기는 올해 2건의 공급계약을 체결했다. 지난 4월에는 중국 중공업 업체(SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.)와 '크레인 제어 시스템' 관련 공급계약을 맺었다. 계약 기간은 2020년 10월2일까지다. 계약 규모는 457억원으로, 최근 매출액 대비 146.5% 수준이다.

