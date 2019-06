부상자 속출 '폭동' 된 홍콩시위…미국·중국 '온도차' 뚜렷

독일 싱크탱크인 MERICS(Mercator Institute for China Studies)의 크리스틴 쿠퍼 공공정책연구실장도 "아마도 이번 시위의 반발 규모는 중국 정부를 놀라게 했을 것"이라며 "중국은 이렇게 강경하고 전방위적인 시위를 예상하지 못했을 것이다. 이번 시위가 홍콩에 대한 장악력을 유지하려는 중국 정부에 커다란 도전이 될 것"이라고 말했다.

영국 런던대 소아스(SOAS·School of Oriental and African Studies)의 스티브 창 중국연구소 소장은 "시 주석은 이번 홍콩 시위를 자신의 권위에 대한 도전으로 볼 것"이라며 "중국은 법안이 통과될 수 있도록 홍콩 정부를 더 압박할 것으로 예상한다"고 설명했다.