D램가격 25% 더 떨어진다

이와함께 글로벌 IT 기업들의 반도체 수요가 급감할 수 있다는 전망도 나온다. 불확실성으로 인해 애플과 구글, 페이스북, 아마존 등 글로벌 IT기업들이 데이터센터 등에 대한 투자를 줄일 수 있다는 것이다.

반도체 업계는 미ㆍ중 무역분쟁이 격화되면서 화웨이 등 중국 IT 기업들의 생산감소가 D램 가격 하락을 이끌 것으로 예상하고 있다.