"투자보고서에 웬 '트노스'"…눈길 끄는 증권사 이색 보고서

제품 체험기를 내놓은 보고서도 있다. 지난달 24일 이 증권사의 유통ㆍ소비재 담당 주영훈 연구원은 '쥴(JUUL) 한국 상륙, 선구매 후기'를 발간했다. 미국 액상형 담배 쥴의 국내 정식 출시일이 보고서가 나온 날과 같은 것을 생각하면 제품이 나오자마자 바로 체험기를 작성한 것이다. 특히 주로 IT 담당 연구원들이 제품 체험기를 내놨던 것과 비교하면 특이한 경우에 속한다. 그는 "니코틴 함량이 줄어들면 담배 특유의 타격감(연기를 마시는 느낌)과 연무량(내뱉는 느낌)이 부족해질 수밖에 없다"며 "물론 해당 요소들은 개인의 주관적 판단이 들어가지만, 실제 출시된 제품을 사용해본 대부분의 사람들이 공통적으로 느끼는 현상"이라고 쥴에 대한 평가를 내놨다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.