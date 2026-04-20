미래 신기술 우수 인재 초청

현대자동차그룹이 오는 9월 미국 실리콘밸리에서 미래 신기술 분야 우수 인재를 초대하는 교류의 장 'HMG 테크 탤런트 포럼'을 개최한다고 20일 밝혔다.

현대자동차그룹이 오는 9월 미국 실리콘밸리에서 미래 신기술 분야 우수 인재를 초대하는 교류의 장 'HMG 테크 탤런트 포럼'을 개최한다고 20일 밝혔다. 현대차 AD 원본보기 아이콘

현대차, 현대차 미국법인, 기아, 기아 미국법인, 현대차그룹 미국기술연구소(HATCI), 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA), 보스턴다이나믹스, 모셔널, 포티투닷(42dot) 등 주요 9개 회사가 참여하며, 그룹 최초 통합 채용 프로그램 'HMG 글로벌 테크 탤런트 채용'도 실시한다.

포럼은 오는 9월 17~18일(현지시간) 미국 실리콘밸리에 위치한 산 호세 맥에너리 컨벤션 센터에서 열릴 예정이다.

현대차 호세 무뇨스 사장과 현대차·기아 박민우 AVP본부장 사장, 만프레드 하러 R&D본부장 사장, 현대차그룹 김혜인 인사실장 부사장 등 핵심 경영층이 포럼 기조연설 무대에 올라 우수 인재들을 직접 만난다.

또 핵심 실무 기술 리더들과 소통할 수 있는 자리와 그룹의 기술 성과와 비전을 확인할 수 있는 전시 등 풍부한 콘텐츠로 준비될 예정이다. 포럼에 관심 있는 글로벌 우수 인재는 6월 30일까지 홈페이지에서 참가 신청하면 된다.

김혜인 인사실장은 "글로벌 모빌리티 리더로 도약하는 과정에서 미래 기술을 이끌어 나갈 글로벌 기술 인재 확보에 집중하고 있다"라며 "HMG 테크 탤런트 포럼은 우수 인재를 발굴하고 기술적 협업을 촉진하는 의미있는 기회가 될 것이다"라고 말했다.

한편 'HMG 글로벌 테크 탤런트 채용'은 이날부터 5월 22일까지 입사 지원서를 접수한다. 모집 분야는 ▲AI ▲로보틱스 ▲자율주행 ▲스마트제조 ▲SW/IT ▲배터리 ▲수소·에너지 등 7개이다. 지원 대상은 해외 대학에서 이공계 전공을 이수한 졸업자 또는 졸업 예정자이며, 신입과 경력을 구분하지 않고 역량과 전문성을 중심으로 선발할 예정이다.

채용은 ▲지원서 접수 ▲서류 심사 ▲면접 ▲최종 면접 순으로 진행되며, 최종 면접 대상자는 오는 9월 17~18일 미국 실리콘밸리에서 개최되는 HMG 테크 탤런트 포럼에 초청돼 현장에서 최종 면접을 치르게 된다.

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박민우 현대차·기아 AVP본부장은 "AI와 자율주행으로 대표되는 미래 모빌리티 경쟁은 단순한 기술 개발만으로 승패가 결정되지 않는다"라며 "기술을 연구하는 사람들이 서로 얼마나 깊이 연결되어 있는지, 그리고 공유하는 비전이 얼마나 명확한지가 경쟁력을 좌우한다"라고 강조했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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