이상일 시장, 수지구청서 간부 공무원 회의 개최 현안 점검

아파트 실외기 소음 저감 가이드라인 마련 등 체감 행정 강화

수지구 현장 간담회·고기동 말구리고개 안전 점검 실시

이 시장 "안전에 필요한 것 빠르게 조치…민생경제 안정 최우선”

경기 용인특례시(시장 이상일)가 추가경정예산 통과에 따라 민생 경제 회복과 복지 사각지대 해소를 위한 사업 추진에 박차를 가한다. 특히 국제 유가 상승으로 어려움을 겪는 취약계층을 위한 지원금 지급 준비에도 만전을 기하고 있다.

이상일 용인특례시장이 20일 수지구청에서 간부 공무원 회의를 열고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

용인시는 20일 수지구청에서 이상일 시장 주재로 간부 공무원 회의를 열고 주요 현안을 점검했다. 시는 최근 중동 정세 불안에 따른 고유가 여파를 최소화하기 위해 '고유가 피해지원금 전담 조직(TF)'을 구성했다. 전담 조직은 사업총괄, 행정지원, 장비지원, 지급관리, 대민홍보 등 5개 분야로 나뉘어 시민들이 적기에 지원을 받을 수 있도록 운영될 예정이다.

또 중동 정세 불안에 따른 의료용 소모품을 집중 관리한다. 시는 의약 단체와 신속하게 정보를 공유하고 재고를 수시로 점검하며 의료체계 안정성을 유지한다는 방침이다.

풍덕천동 727번지 일원을 대상으로 도시재생 공모사업도 추진한다. 용인시는 오는 22일 '풍덕천, 새로운 매력에 스며들다'를 주제로 상권활성화 프로그램, 마을환경 정비 등을 담은 공모계획서를 경기도에 제출할 예정이다.

이상일 용인특례시장이 20일 수지구청에서 간부 공무원 회의를 열고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

아파트 등 공동주택 단지 내에 설치된 실외기 소음·진동으로 불편을 겪는 경우를 예방하기 위해 '소음·진동 저감 가이드라인'도 수립했다. 설치 기준과 관리 방안 등을 담은 가이드라인으로 사업 단계부터 소음·진동으로 인한 불편을 방지할 계획이다.

또 시는 각종 범죄와 긴급 상황 발생 시 대응 시간을 최소화하고자 노상공영주차장 등에 경찰차 전용 주차구역을 설치하기로 했다. 우선 처인구 통일공원과 기흥역, 수지구 서봉공원 인근 노상주차장과 보정 제2공영주차장 등 4곳에 경찰차 전용주차구역을 시범 운영한다.

이상일 시장은 "한국매니페스토실천본부의 공약이행평가에서 용인시는 역대 최초로 최고등급인 SA(최우수) 등급을 받았는데, 공직자들께서 열심히 일해 주신 덕분에 212개 공약 대부분을 현실화할 수 있었다고 생각한다"며 "시민들도 용인시의 발전과 도약을 체감한다고 이야기하고 있는 만큼 용인에서 진행되는 초대형 반도체 프로젝트가 흔들림 없이 추진되기 위한 반도체 산업과 그 특성에 대해 충분히 이해하고 숙지해달라"고 말했다.

이상일 용인특례시장이 20일 수지구 고기동 말구리고개 현장을 점검하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이상일 시장, 고기동 안전 점검 등 현장 행정 박차

회의를 마친 이상일 시장은 곧바로 수지구 고기동 사회복지시설 공사 현장과 주변 대안학교를 잇는 도로를 점검했다. 이 시장은 사회복지시설 공사 현장부터 대안학교인 소명학교 인근까지 약 500m 구간을 직접 걸으며 인도와 급경사지 내 옹벽, 배수로 등을 살피고 관련 부서 담당자들과 함께 문제점을 확인했다.

수지구 고기동 산 20-12번지 일원에는 지하 3층 지상 15층 892세대 규모의 노인주거복지시설 공사가 진행될 예정이다.

용인시는 우선 소명나무학교 앞 100~150m 구간을 어린이보호구역(스쿨존)으로 지정하기로 했다.

이상일 용인특례시장이 20일 수지구 고기동 말구리고개 현장을 점검하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

용인시 관계자는 "스쿨존 지정을 경찰과 협의하고 있는 단계"라며 "매우 긍정적으로 진행 중인 상태라 올 상반기까지 스쿨존 지정을 마치고, 카메라와 울타리(휀스) 등을 설치할 계획"이라고 말했다.

말구리고개 급경사에 있는 토류판 정비 작업도 상반기 내 이뤄질 예정이다.

용인시 관계자는 "2억원의 예산을 들여 말구리고개 노후화한 토류판 정비 작업을 마무리할 계획"이라고 말했다.

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이 시장은 또 광교산체육공원 주차장 앞 훼손된 스틸그레이팅(배수로)을 살펴본 뒤 관련 부서에서 즉시 조치할 것을 지시했다.

이상일 용인특례시장이 20일 수지구 고기동 말구리고개 현장을 점검하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이상일 시장은 "여름 우기가 오기 전에 급경사지를 정비하고, 지속적으로 관리해 안전 문제가 발생하지 않도록 하겠다"며 "주민들이 우려하는 상황이 나오지 않도록 부서 간 지속적으로 소통해 적절한 조치가 이뤄지도록 하겠다"고 말했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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