RBC 헤리티지 3위 세계랭킹 4계단 도약

셰플러, 매킬로이, 피츠패트릭 톱 3

임성재 76위, 김성현 137위 포진

김시우가 세계랭킹 26위로 뛰어올랐다.

그는 19일(현지시간) 발표한 남자 골프 주간 세계랭킹에서 3.3182점을 받아 지난주 30위에서 4계단 도약했다. 김시우는 지난 2월 세계랭킹 26위에 오르며 자신의 종전 최고 순위 28위(2017년)를 두 계단 끌어올렸고, 이후 30위권을 유지하다가 타이기록을 다시 썼다. 그는 올 시즌 출전한 11개 대회에서 3차례 톱 5, 5차례 톱 10을 기록하는 등 '제2의 전성기'를 누리고 있다.

김시우가 RBC 헤리티지 4라운드 17번 홀에서 아이언 샷을 하고 있다. 힐튼 헤드=로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이날 미국 사우스캐롤라이나주 힐튼 헤드 아일랜드의 하버타운 골프 링크스(파71·7243야드)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 시그니처 이벤트인 RBC 헤리티지(총상금 2000만달러)에서 3위에 올라 랭킹 포인트를 쌓았다.

세계랭킹 1위는 이번 대회에서 연장 끝에 준우승한 스코티 셰플러(미국)가 유지했고 로리 매킬로이(북아일랜드)가 2위를 지켰다. RBC 헤리티지 우승자 매트 피츠패트릭(잉글랜드)은 지난주 7위에서 3위로 점프했다. 4∼10위는 캐머런 영(미국), 저스틴 로즈(잉글랜드), 콜린 모리카와(미국), 토미 플리트우드(잉글랜드), 러셀 헨리, 잰더 쇼플리, J.J.스펀(이상 미국) 순이다.

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김시우를 제외한 한국 선수들은 모두 70위권 밖에 포진했다. RBC 헤리티지에서 공동 42위에 오른 임성재는 지난주 세계랭킹 72위에서 76위로 4계단 내려앉았다. 김성현 137위, 김주형 139위, 안병훈은 144위에 자리했다. 한국프로골프(KPGA) 투어 개막전 DB손해보험 프로미 오픈 우승자인 이상호는 지난주 2081위에서 626위로 올라섰다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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