오죽헌·시립박물관

정동·심곡 바다부채길

오죽한옥마을 해당

강원도 강릉시는 지역 내 대학교에 재학 중인 학생들을 대상으로 주요 관광지 관람료를 시민 수준으로 감면하는 혜택을 제공한다고 밝혔다.

오죽한옥마을. 강릉시 제공 AD 원본보기 아이콘

이는 청년층의 문화 향유 기회를 확대하고, 타지역 출신 대학생들에게 지역 체류 경험을 제공함으로써 강릉에 대한 애향심을 높이고 정주 유도 기반을 마련하기 위해 추진된다.

주요 혜택으로는 ▲오죽헌·시립박물관 무료 입장 ▲정동-심곡 바다부채길 관람료 3000원 적용(일반관람료 5000원 대비 40% 할인) ▲오죽한옥마을 숙박 요금 20% 할인 등이 포함된다.

시는 오는 7월부터 본격적인 혜택을 제공하기 위해 '정동-심곡 바다부채길' 및 '오죽한옥마을' 등 관련 시설의 관리 조례 개정안을 입법 예고했다.

현재 강릉 내 대학생 1만4000여 명 중 타지역 학생은 1만여 명으로, 대다수의 지역 대학생들이 실질적인 문화 복지 혜택을 체감할 것으로 기대된다.

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하정미 시 기획예산과장은 "지역 대학생들이 강릉의 아름다운 자연과 역사를 부담 없이 즐기며 지역에 대한 소속감을 느낄 수 있기를 바란다"며 "청년들이 살기 좋고 즐길 것이 많은 도시를 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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