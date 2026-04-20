동작구, 26일 숭실대서 '이팝나무 꽃 축제'

1주민 2000명 참여…체험·공연 풍성

서울 동작구(구청장 박일하)가 이달 26일 숭실대학교 정문 일대(상도로 369)에서 '제10회 이팝나무 꽃 축제'를 연다.

하얀 이팝나무 꽃길을 배경으로 열리는 이번 축제는 '함께 맞는 10번째 봄 눈꽃'을 주제로 진행된다. 주민들이 직접 만들고 참여하는 가족친화형 행사로 꾸며진다. 축제는 이날 오후 3시부터 7시까지 진행되며, 주민 약 2000명이 참여할 것으로 예상된다.

식전 행사는 은빛어르신합창단 공연을 시작으로 국악 공연, 트로트 무대로 이어진다. 본행사에서는 주민참여 가요 공연과 매직 풍선쇼, 숭실대 밴드 공연이 펼쳐진다.

오후 5시에는 축제의 하이라이트인 개회식이 열린다. 10주년을 기념하는 '이팝 퍼포먼스'와 함께 전자바이올린·팝페라 협연, 국가무형유산 궁중무용, 치어리딩 퍼포먼스 등 다채로운 문화 프로그램이 준비됐다.

놀거리와 먹거리도 행사장을 채운다. 어린이용 '에어바운스 놀이터'를 비롯해 레고놀이, 스티커타투, 볼펜꾸미기, 풍선아트, 보드게임 등 체험 부스가 마련된다. 먹거리 장터에서는 파전과 떡볶이, 소떡소떡 등을 선보인다.

투명 페트병을 가져오면 봄꽃 화분(선착순 400본)으로 바꿔주는 '꽃바꿔봄' 이벤트도 운영된다. 이팝나무 꽃길을 배경으로 한 친환경 ESG '포토존'도 마련된다. 구는 자원봉사자와 안전요원을 현장 곳곳에 배치하고 경찰·소방 등 유관기관과 협력해 안전관리에 만전을 기할 방침이다.

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박일하 동작구청장은 "이팝나무 꽃길을 따라 가족과 함께 봄 소풍을 즐기며 소중한 추억을 만드시길 바란다"며 "앞으로도 일상 속에서 모든 세대가 함께 즐길 수 있는 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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